Vers une reprise le 1er juin pour la Premier League ?

C'est le casse tête qui occupe l'esprit de tous les responsables des championnats européens : comment faire en sorte de terminer la saison en cours, stoppée pour cause de pandémie de coronavirus, dans les temps pour ne pas impacter la prochaine ? Selon les médias britanniques, dont le Telegraph, la Premier League, officiellement à l'arrêt depuis le 13 mars, envisagerait de reprendre le cours de la saison le 1er juin. Il s'agirait, selon les organisateurs du championnat anglais du "meilleur scénario".

Cette reprise le 1er juin, dans un premier temps dans des stades à huis clos, permettrait ainsi de terminer la saison 2019-2020 à la mi-juillet, au plus tard. La Premier League version 2020-2021 ne serait ainsi pas impactée par cette pandémie du Covid-19 qui touche le monde entier depuis plusieurs semaines et qui a mis le monde du sport à l'arrêt. La saison prochaine pourrait débuter le 8 août 2020, comme prévu.

Un match tous les 5 jours

Entre le 1er juin et la mi-juillet, les organisateurs auraient alors six semaines pour conclure cet exercice. Au soir du 13 mars, lorsque la suspension de la Premier League a été actée, dans un premier temps jusqu'au 4 avril puis jusqu'au 30, il restait neuf journées de championnats à disputer ainsi que la rencontre entre Manchester City et Arsenal, comptant pour la 28e journée de PL, déjà décalée car les Citizens avaient disputer la finale de la Carabao Cup face à Aston Villa.

Neuf journées (et un match) en six semaines donc. Ce qui ferait jouer les équipes en moyenne tous les 5 jours. Un scénario plausible mais qui est dépendant de l'évolution de l'épidémie dans les semaines et mois qui arrivent au Royaume Uni. Pour l'heure le pays compte 5 088 personnes infectées par le virus et 233 décès.