West Ham rate la bonne occasion à Aston Villa

Dans un début de championnat anglais extrêmement serré, puisque Manchester City, 2e avec 10 points, n'a que trois longueurs d'avance sur Crystal Palace, 12e, les Hammers espéraient mieux chez le promu qui, avec 4 points en 5 matches garde le nez hors de la zone rouge (17e). Et ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé, au cours d'un match au niveau assez moyen mais très vivant.

Les coéquipiers de l'attaquant français Sébastien Haller ont ainsi tiré 10 fois au but, mais ne cadrant qu'une fois. Cependant, réduits à dix à vingt minutes de la fin, pour un deuxième carton jaune très sévère sur le milieu défensif Arthur Masuaku et avec des leader offensifs pas vraiment au niveau, à l'image d'un Andriy Yarmolenko sorti à l'heure de jeu, ils pouvaient difficilement espérer vraiment mieux. Le 5e club de Londres se contentera donc de sa confortable 8e place avec 8 points, ce qui est, après tout, autant que ses voisins Arsenal, Chelsea et Tottenham, ou encore que Manchester United. Il peut même être relativement satisfait, étant donné que les meilleures occasions auront été pour le club de Birmingham, avec notamment une frappe soudaine de John McGinn qui a poussé Lukasz Fabianski à une fort belle parade au ras du sol sur sa droite juste avant la pause.