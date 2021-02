Le coup de frein de trop ? Manchester United a laissé filer deux points précieux sur la pelouse de West Brom, pourtant relégable. Les Red Devils ont été cueillis à froid par un but de Diagne dès l’entame (2e), et n’ont pas montré grand-chose en première période. Le salut est venu d’un exploit individuel de Bruno Fernandes, auteur d’une superbe reprise de volée (44e). Harry Maguire a touché le poteau dans le temps additionnel. Insuffisant cependant pour des Mancuniens longtemps amorphes, qui voient City foncer vers le titre.

La meilleure équipe à l’extérieur chez la pire équipe à domicile, la meilleure attaque contre la pire défense : ce West Brom - Manchester United avait tout du match déséquilibré. Avec 12 maigres points au coup d’envoi, les Baggies ne représentaient pas un obstacle insurmontable sur la route des Mancuniens. Et pourtant, ce sont bien les hommes de Sam Allardyce qui ont dominé la première période.

Une ouverture du score précoce, puis un plan de jeu parfaitement huilé : le 4-5-1 de West Bromwich a considérablement gêné Manchester United. La pointe basse Yokuslu, qui disputait son premier match au milieu de terrain de West Brom, a muselé Bruno Fernandes pendant une bonne partie du match. Las, c’est bien le meneur de jeu portugais qui a relancé ses coéquipiers, d’une volée zidanesque avant la pause. On pensait United lancé, mais les hommes de Solskjaer n’ont pas réussi à inscrire un second but. Martial, Rashford ou Cavani ont traversé la rencontre sans jamais peser dessus.