Les Blues de Thomas Tuchel continuent leur série sans défaite. Mais sans victoire ce samedi. Chelsea et Southampton se sont quittés dos à dos au St Mary’s Stadium (1-1). Dominateurs dans le jeu, les Blues ont manqué de réalisme offensivement mais ont fait preuve de caractère sur la pelouse des Saints. Menés au score à la pause après un but de Minamino (33e), Mason Mount a pris ses responsabilités et a transformé un penalty en seconde période afin d’offrir le point du match nul aux siens (54e). Chelsea perd des points dans la course à l’Europe mais conserve sa 4ème place avec 43 points, Southampton reste 13ème avec 30 unités.