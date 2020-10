Il devait arriver en messie, pour sauver les Gunners d’une longue et inexorable chute. Depuis son 2013 et son transfert à Arsenal, la mission est un échec. En sept ans, Mesut Özil n’a pas réussi à changer le visage des Londoniens. Pire, il a même participé à l’incroyable inflation salariale du club. En 2018, il est devenu l’un des joueurs les mieux payés de Premier League avec un contrat XXL de 18,2 millions de livres annuels, soit plus de 20 millions d'euros.