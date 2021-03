"North London is red"… jusqu’au prochain derby. Mené au score après un but extraordinaire d’Erik Lamela, Arsenal a logiquement renversé Tottenham (2-1) dimanche, grâce à des réalisations de Martin Odegaard et Alexandre Lacazette. Dixièmes, les Gunners reviennent à quatre points de leur victime du jour, qui prend un gros coup sur la tête dans la course au top 4. Septièmes, les hommes de José Mourinho restent en effet derrière Everton, alors que Manchester United accueille West Ham dans la foulée (20h15).

Le temps s’est arrêté à la 33e minute du plus chaud des derbies londoniens. Entré en jeu après la blessure d’Heung-min Son, Erik Lamela a profité d’une remise de Lucas, sur un centre de Sergio Reguilon, pour tenter et surtout réussir un superbe coup du foulard. Passé entre les jambes de Thomas Parey, le ballon est resté au sol – ce qui est rare sur ce geste - pour se loger dans le petit filet opposé, sous les yeux ébahis des partenaires… et adversaires de l’Argentin (0-1, 33e). Un moment de grâce qui fera date, et qui fera sans aucun doute partie des "best of" de cette affiche. Mais qui n’a rien changé au sort des Spurs.

Transferts Les 9 infos mercato qui vous ont échappé mercredi 10/03/2021 À 18:29

Odegaard remet ça, Lacazette obtient un penalty et le transforme

Car aussi beau soit-il, ce but a rapidement été effacé par la performance longtemps indigeste de Tottenham. Et surtout par celle très réussie d’Arsenal, qui a maîtrisé son sujet dans le pressing et l’utilisation du ballon, à l’exception de quelques minutes de fébrilité en fin de rencontre. Déjà buteur en Ligue Europa jeudi, Martin Odegaard a logiquement égalisé juste avant la pause sur une frappe légèrement déviée par Toby Alderweireld, pour doubler son compteur avec Arsenal (1-1, 44e). Logique, comme le second but des Gunners, inscrit sur penalty par Alexandre Lacazette (2-1, 64e).

Une décision arbitrale pas du goût de José Mourinho, naturellement. Et qui, si elle peut faire parler, ne peut pas remettre en question le manque de maîtrise de Davidson Sanchez, intervenu de manière maladroite sur le Français dans la surface. Une juste récompense pour les locaux, qui avaient touché les montants à deux reprises en première période (16e, 37e).

Héros puis… coupable, Lamela a ensuite laissé les siens à dix, payant logiquement sa nervosité grandissante par un second jaune, après avoir trop joué de ses bras devant Kieran Tierney (76e). Mais ce qui aurait dû enterrer définitivement les Spurs les a (enfin) réveillés. Absent jusqu’ici, Harry Kane a vu son but être annulé pour hors-jeu (83e) avant de trouver le poteau sur coup franc (90e). Pour le reste, Lucas Moura fut bien trop seul à changer de rythme, notamment en comparaison d’un Gareth Bale revenu dans ses standards d’il y a quelques semaines. À l’image de toute une équipe, retombée bien bas après ses cinq victoires de rang.

Premier League Un récital de Kane et Tottenham enchaîne 07/03/2021 À 21:08