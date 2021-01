Petite revanche et belle opération pour les Gunners. Eliminé en Cup par Southampton le week-end dernier, Arsenal est, cette fois, venu s'imposer chez les Saints dans le cadre de la 20e journée de Premier League, mardi (1-3). Portés par leurs attaquants, Nicolas Pépé, Bukayo Saka et Alexandre Lacazette, tous buteurs, les Londoniens confirment leur regain de forme, doublent leurs adversaires du soir au classement et pointent désormais à la 8e place. Southampton est 11e.

Séparés par seulement deux points au classement au coup d'envoi de ces retrouvailles, Saints et Gunners, malgré plusieurs absences de part et d'autre, ont tout de suite montré une belle envie et offert un début de match fou. Lancé dans l'axe par Granit Whaka Alexandre Lacazette a perdu un duel face au portier adverse dès la première minute. Southampton a répondu en obtenant un corner sur la droite grâce au jeune Français Yan Valery sur lequel Stuart Armstrong a ouvert le score d'une reprise axiale (1-0, 4e).

Pépé reprend confiance

Coupables sur le marquage, Bukayo Saka et Nicolas Pépé n'ont pas tardé à se racheter. Le premier a poussé sur son côté droit et le second, joliment servi au milieu de la surface adverse par l'inspiré Xhaka, a égalisé d'un petir tir croisé (1-1, 8e). En difficulté ces dernières semaines et même avant, l'ancien Lillois a pu fêter son 3e but de la saison en Premier League avec un doigt sur la bouche.

Les deux équipes ont continué de se rendre coup pour coup et les tentatives de l'ancien Gunner Theo Walcott (17e et 19e) ont répondu à celle de Cédric Soares (14e). Danny Ings (24e) et Armstrong (29e) ont également tenté leur chance mais c'est Arsenal qui a viré en tête à la pause grâce au but de Saka, lancé dans l'axe par Lacazette et lucide face à McCarthy (39e).

Arsenal retrouve l'appétit

Bousculés en seconde période par des Saints désireux d'égaliser pour éviter une seconde faite de suite en championnat après celle à Leicester (2-0), les Gunners ont pu compter sur leur gardien Bernd Leno, vigilant face à Walcott (50e) puis réactif devant Ings (66e). Face à des adversaires qui se sont livrés, les visiteurs ont su se montrer plus justes offensivement et ont fait le break grâce à Lacazette, servi de près sur une remise de Saka après une belle ouverture de Cédric (1-3, 73e).

L'ancien Lyonnais a signé son 8e but de la saison en championnat et fait oublier l'absence pour raisons personnelles de Pierre-Emerick Aubameyang. Pas aidé par la nonchalance coupable de David Luiz (83e), Leno a continué de tenir bon et Arsenal enchaîne un sixième match sans défaite en Premier League (5 victoires). De quoi retrouver l'appétit pour la suite de la saison et accueillir Manchester United le week-end prochain avec ambition.

