Première conséquence, la plus indélicate, Liverpool perd le contrôle. Les deux clubs de Manchester et Leicester s'éloignent et le leader, United, pointe désormais à six points des hommes de Jürgen Klopp. Pour mesurer la déflagration, il faut se rendre compte que Liverpool restait sur 68 matches sans défaite à Anfield. Plus spectaculaire encore, il faut remonter à l'an 2000 pour retrouver trace d'une série de quatre matches sans marquer le moindre but.