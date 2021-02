Le Chelsea de Thomas Tuchel n’est pas encore flamboyant dans le jeu. Mais il est toujours aussi costaud défensivement puisqu’il vient de boucler un cinquième match sans prendre de but. Et surtout, il continue de gagner, pour s’affirmer de nouveau comme un vrai prétendant à la Ligue des champions. D’autres choses, en revanche, fonctionnent comme sous Frank Lampard. Comme la situation d’Olivier Giroud, qui alterne entre banc et titularisations sans broncher… et avec efficacité.