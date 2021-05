Football

Barré à Thonon il y a un an, il toque à la porte de Manchester United : l'ascension d'Abdallah Sima

EUROSCOUT - En un an, Abdallah Sima est passé du niveau départemental à l'Europa League. Une ascension qui pourrait même l'amener la saison prochaine en Ligue des champions, avec comme scène Le Théâtre des Rêves... On vous présente son parcours et son profil.

00:02:20, il y a 17 heures