"C’est franchement terrible de perdre ce match alors qu’on ne concède pas tant d’occasions que ça, a-t-il avancé au micro de Sky Sports. Mais on le perd, avec un but contre-son-camp et un but sur coup de pied arrêté. On a bien réagi, on a dominé et on s’est créé suffisamment de chances pour, au moins, ne pas perdre. On a touché la barre mais je pense que la chance n’est pas de notre côté…".