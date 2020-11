Son expérience en Premier League était vouée à tourner court. Puis il est devenu l'un des hommes en vogue du Royaume. Tout va vraiment très vite dans le football et le cas de Tanguy Ndombele n'est qu'un exemple parmi d'autres. C'était seulement il y a quelques mois, mais le temps où le milieu français disait ne plus s'entendre avec José Mourinho et souhaitait quitter Tottenham parait bien loin. Il a fini par y trouver sa place. Au point d'en être aujourd'hui l'un des éléments incontournables.

La semaine écoulée n'a fait que renforcer cette tendance. Il y a d'abord eu cette passe lumineuse adressée à Heung-Min Son pour lancer les Spurs vers la victoire face à Manchester City (2-0) samedi dernier. Puis une prestation de haute volée face à Ludogorets (4-0) en Ligue Europa. Ndombele était le seul titulaire du match face aux Citizens reconduit pour affronter les Bulgares. Plutôt surprenant pour un joueur dont Mourinho a déploré les blessures récurrentes lors de sa première saison au club. Mais tellement révélateur de l'influence désormais essentielle du Français sur le collectif londonien.

Une liberté qui lui convient

Son repositionnement sur le terrain n'y est pas étranger. Cette saison, l'ancien Lyonnais a essentiellement évolué dans un rôle de numéro 10, en soutien de Harry Kane. Il ne faut pas lire son impact à ce poste offensif par le seul prisme des statistiques. Avec un but et une passe décisive à son actif, toutes compétitions confondues, Ndombele est loin de faire exploser les compteurs. Justement. Le Français brille autrement et c'est certainement ce qu'il y a de plus remarquable.

Mourinho lui a donné de la liberté. Et cela correspond parfaitement à ses qualités. Ndombele navigue entre les lignes adverses et utilise ses atouts pour donner de l'éclat au collectif de Tottenham. Sa technique lui permet de faire la différence sur ses prises de balle et ses dribbles pour orienter le jeu vers l'avant. Il a aussi cette capacité à trouver les passes qui cassent les lignes pour amener le ballon dans le dernier tiers du terrain. Il a enfin cette dimension athlétique, cette faculté de percussion balle au pied qui le rend particulièrement difficile à maîtriser pour l'adversaire.

Il devait progresser

Ce poste de numéro 10 gomme aussi ses défauts. La créativité ne dépend pas seulement de lui dans une animation offensive où Harry Kane partage cette responsabilité. Ndombele a la possibilité de jouer plus simple, de prendre les risques à bon escient. Il a aussi compris que la Premier League était particulièrement exigeante. Il n'a plus ces sautes de concentrations qui ont pu nuire à son rendement. Et Mourinho n'a pas manqué de souligner les efforts de son joueur. "J'ai pu douter à certains moments de son engagement et de son attitude professionnelle, a reconnu le Portugais. Mais je crois en lui."

Ndombele a su forcer sa nature pour progresser. Il y a moins de déchet dans son jeu et le Français n'en est que plus déterminant dans un entrejeu taillé pour le faire briller. Tottenham regorge de travailleurs comme Pierre-Emile Höjbjerg, Moussa Sissoko, Harry Winks ou Giovani Lo Celso, même si l'Argentin a un profil plus créatif. Ndombele ajuste son positionnement selon les besoins. Aligné en numéro 10, il sait aussi se muer en relayeur, son rôle de prédilection. Tout en gardant à l'esprit sa fonction première. "Il donne de la vitesse à l'équipe, résume Mourinho Il pense rapidement, il fait bouger le ballon rapidement."

Les Bleus dans le viseur

Il y a eu quelques fulgurances la saison passée. Mais il a fallu patienter un an avant de voir Ndombele prendre la dimension à laquelle il aspirait. Sa montée en puissance ne passe pas inaperçue en Premier League. "Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il peut passer de la défense à l'attaque très rapidement, il est physiquement très fort, il a de bons déplacements, il sait attaquer les espaces et cela ouvre le jeu pour les joueurs offensifs, apprécie Rio Ferdinand, l'ancien défenseur de Manchester United et de la sélection anglaise. Certaines de ses passes sont fantastiques. Il aura un bel avenir."

Ndombele a pris la bonne voie pour devenir un joueur qui compte en Premier League, au sein d'une équipe de Tottenham qui ne peut plus cacher ses ambitions de titre. Confirmer sa montée en puissance peut aussi lui permettre de séduire Didier Deschamps pour accrocher une place chez les Bleus dans l'optique de l'Euro 2021."Je suis d'accord avec le fait de gagner en régularité, a-t-il reconnu sur beIN Sports au moment d'évoquer les obstacles qui se dressent entre lui et la sélection. Il y a de très bons joueurs à mon poste. Mais je ne m'avoue pas vaincu et on verra à la fin." Avec ce rôle de numéro dix chez les Spurs taillé pour le faire briller, ce n'est pas forcément un rêve impossible.

