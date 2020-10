Kurt Zouma buteur, on va finir par s’y accommoder. Titulaire lors de la large victoire de Chelsea à Burnley samedi (0-3), l’international français a inscrit son troisième but en six matches de Premier League cette saison, battant par la même occasion son record de réalisations sur un seul exercice. Une vraie performance pour celui a disputé neuf des dix rencontres du club londonien depuis la reprise, dont huit comme titulaire. Ce qu’on appelle un indéboulonnable. Et pourtant, le défenseur central partait de loin.

Tout au long de l’été, le natif de Lyon a plus ou moins été annoncé sur le départ. Mais il a démarré dans la peau d'un titulaire. Puis on a promis à l’ancien Stéphanois une place sur le banc après l’arrivée de Thiago Silva, destiné à former une paire avec Andreas Christensen en charnière. Ce fut le cas pour le premier match du Brésilien. Mais les failles observées contre West Bromwich ont poussé l’international danois sur le banc… puis en tribune, au profit de Zouma. Désormais, il ne quitte plus l’axe gauche.

La presse anglaise fan de Zouma

Il y avait de quoi émettre quelques doutes, pourtant. La saison dernière, l’intéressé avait disputé 28 rencontres de Premier League au sein d’une défense qui avait été la pire du Top 10. Quelques semaines plus tard, la donne a bien changé : Chelsea est dans la moyenne du Top 4 et reste sur quatre matches de suite sans encaisser de buts toutes compétitions confondues.

Edouard Mendy n’y est pas étranger, lui qui a pris avec brio la place du fébrile Kepa Arrizabalaga. Thiago Silva non plus, évidemment. Mais, et c’est Sky Sports qui l’écrit, "ce serait dur pour Zouma de ne pas le complimenter après cette dernière performance à ajouter à son catalogue de prestations impressionnantes cette saison". Le média britannique a d’ailleurs désigné le joueur de 26 ans homme du match.

Collectivement, Chelsea a trouvé la clé

"Ce second but de ‘Big Zoum’, sur ce genre de coups de pied arrêtés dont nous ne profitions pas vraiment la saison dernière, est quelque chose que nous avons fait plusieurs fois cette saison, s’est réjoui Mason Mount dans des propos relayés par la BBC. Il faut toujours du temps pour jouer en équipe, mais aujourd'hui nous avions l'impression de bouger les uns avec les autres, nous savions où les uns et les autres voulaient aller. C'est passionnant quand vous jouez comme ça. Maintenant nous devons chercher à le maintenir".

"J’ai toujours été conscient, en début de saison, que cela n’allait pas être facile, a enchaîné Lampard. Mais des performances comme celle-ci montrent que nous sommes en train de faire quelque chose de positif". L’ancien milieu de terrain des Blues peut donc se féliciter d’avoir trouvé la bonne formule. Zouma en fait partie, aux côtés de Thiago Silva, devant un Mendy qui s’est parfaitement adapté et derrière un Kanté qui fait le job. Et ça, c’était loin d’être une évidence à l’aube de cette nouvelle saison.

