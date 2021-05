"Champagne Supernova" à Manchester ce week-end. Champions d'Angleterre pour la septième fois de leur histoire, les Citizens n'ont pas manqué de célébrer ce nouveau titre national au cours des dernières heures. Un trophée que Pep Guardiola a décidément bien célébré, loin de l'image mesurée et prudente qu'il peut véhiculer en temps normal.

Don't Look Back In Anger" du groupe Oasis. Les frères Noel et Liam Gallagher, fondateurs de ce dernier, sont d'ailleurs de A l'occasion d'une soirée organisée par le club mancunien, l'ancien entraîneur du Bayern Munich et du FC Barcelone est apparu très enjoué, cigare à la bouche, pour fêter ce retour sur le trône national. Dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, "Pep" s'est notamment fait remarquer par sa reprise du tube "" du groupe Oasis. Les frères Noel et Liam Gallagher, fondateurs de ce dernier, sont d'ailleurs de très grands fans des Skyblues et n'hésitent pas à l'afficher publiquement

Avec un titre de champion et une Coupe de la Ligue anglaise déjà en poche, Kevin de Bruyne et consorts peuvent encore espérer réaliser un triplé inédit en cas de victoire en finale de la Ligue des Champions le 29 mai prochain. Et il ne fait aucun doute que c'est tout l'effectif qui devrait suivre son manager en cas de victoire sur Chelsea dans quelques jours...

