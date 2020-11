Le bonheur au travail, c’est sûrement l’un des plus grands enjeux du monde actuel, même dans le football. Dans le cas de Gareth Bale, cette théorie semble plus vraie que jamais. Revenu en Angleterre après des derniers mois compliqués avec le Real Madrid, l’international gallois semble peu à peu retrouver le plaisir de jouer et revient progressivement à son meilleur niveau.