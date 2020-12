Depuis, Olivier Giroud marche sur l’eau. Son quadruplé incroyable à Séville (0-4) a été prolongé par un but primordial samedi face à Leeds (3-1) et l’homme que tout le monde considérait que le choix numéro 3 pour le poste d’avant-centre à Chelsea est monté en flèche dans la hiérarchie. De quoi rendre heureux Deschamps : "On parle souvent d’Olivier, il est souvent décrié, a rappelé le sélectionneur. Je l’ai dit tellement de fois, il y a beaucoup de choses injustes envers lui. Il a cette force de caractère. Quand on fait appel à lui, il marque des buts. Et quand il ne marque pas, il est toujours très utile, dans un profil atypique".