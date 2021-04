C’est l’info transfert de la semaine, voire du mois. Alors que la presse sportive, spécialisée ou non dans le mercato, est focalisée sur les dossiers Mbappé et Haaland ainsi que sur la prolongation de Messi au FC Barcelone, la Gazzetta dello Sport a révélé vendredi que Manchester United avait entamé un premier contact avec Jorge Mendes en vue d'un retour de son plus gros client : Cristiano Ronaldo.

Une baisse de salaire nécessaire

Si le marché des transferts laisse souvent place à des rumeurs assez farfelues, celle-ci paraît crédible. Alors que le contrat de "CR7" prend fin en juin 2022, la Juventus ne souhaite pas voir le Portugais quitter Turin libre de tout contrat dans quatorze mois. Et comme une prolongation n'est pas dans les tuyaux... un départ cet été semble être l'issue favorable à toutes les parties.

La Gazzetta dello Sport précise que si Ronaldo revient à Manchester United, il devra faire un effort financier. Le quintuple ballon d'or touche 31 millions d'euros par mois, ce qui fait de lui le troisième joueur le mieux payé au monde, derrière Lionel Messi et Neymar. La crise sanitaire a affecté les finances des grosses écuries européennes et Manchester United ne serait pas disposé à offrir à CR7 le même salaire que la Vieille Dame.

Après s'être révélé au Sporting Portugal, c'est à Manchester United que Cristiano Ronaldo a commencé à écrire sa légende, de 2003 à 2009. Il y a remporté son premier balllon d'or et sa première Ligue des champions. Très attaché aux Red Devils, CR7 peut-il faire son grand comeback à MU cet été ? Réponse dans les prochains mois.

Qui veut encore de Ronaldo ?

