Un gros changement. Les joueurs européens devront disposer d'un permis de travail pour pouvoir jouer en Angleterre après le Brexit, ont annoncé les instances du football anglais après la validation par le gouvernement de leur plan concernant les futures modalités de recrutement. La fédération anglaise de football (FA), la Ligue anglaise de football (EFL) et la Premier League avaient soumis leur projet concernant l'obtention de permis de travail pour les joueurs " le mois dernier (...) et il a maintenant été approuvé par le ministère de l'Intérieu r", écrit la FA dans son communiqué.

L'attribution de ce permis se fera via un système par points, basé sur le nombre de sélections du joueur en équipe nationale et dans les catégories de jeunes, le prestige du club dont il provient (niveau de son championnat, classement dans ce championnat, parcours en compétition européenne) et son nombre d'apparitions avec ce club.

Les clubs ne pourront pas recruter plus de trois joueurs étrangers de moins de 21 ans lors du mercato d'hiver et pas plus de six en une saison.