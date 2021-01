"Cette année, je gagne contre les gros." C’est sans doute l’une des résolutions prises par Franck Lampard vendredi, quelques minutes après le décompte de minuit. En 2021, l’entraîneur des Blues aura sans doute à cœur de montrer un bien meilleur visage face aux grosses écuries de Premier League, tant le bilan de 2020 est décevant sur ce point.

2 points sur 15, un but marqué

Depuis le début de la saison 2020-2021, Chelsea a disputé cinq rencontres face à des clubs du "Big 8" de Premier League (en l’occurrence Arsenal, Everton, Tottenham, Manchester United et Liverpool). Et les Blues n’ont pris que deux points sur quinze possibles et n’ont inscrit qu’un seul petit but. C’était lors de la défaite 3-1 face aux Gunners, le 26 décembre dernier.

Chelsea-Liverpool Manchester United-Chelsea Chelsea-Tottenham Everton-Chelsea Arsenal-Chelsea Défaite 0-2 Match nul 0-0 Match nul 0-0 Défaite 1-0 Défaite 3-1

Un rendement bien trop faible pour un club ambitieux comme Chelsea, et qui le freine dans sa conquête des premières places. Si les hommes de Frank Lampard n’avaient remporté, ne serait-ce, qu’un seul des cinq matches cités ci-dessus, ils seraient installés sur la troisième marche du podium avec quatre petits points de retard sur le duo de tête Liverpool/Manchester United.

Mais avec des "si", on refait le monde. Et avant d’affronter Manchester City, Chelsea est 6e et privé d’une éventuelle qualification en Ligue des champions. Ce qui, au vu de l’effectif mis à la disposition de Franck Lampard, des ambitions affichées par le board londionen et du mercato XXL réalisé cet été (Ziyech, Werner, Havertz, Thiago Silva...), serait une vraie contre-performance. Mais dimanche, sur leur pelouse, les Blues ont une occasion en or de mettre un terme à cette "malédiction" face aux gros.

Nous avons une équipe assez talentueuse pour nous imposer face à Chelsea

Une occasion en or puisque c’est un Manchester City affaibli qui se déplace à Londres. Cinq Citizens ont été testés positifs au coronavirus et sont donc isolés. Pour autant, Pep Guardiola s’est montré (il doit manquer un mot) en conférence de presse au moment d’évoquer ce choc face aux Blues : "Nous avons une équipe assez talentueuse pour nous imposer face cette équipe de Chelsea qui est très coriace. On va à Stamford Bridge pour jouer notre jeu et remporter les trois points de la victoire."

De son côté, Frank Lampard a aussi une idée du plan de jeu à mettre en place pour s’imposer face aux Citizens. Et souhaite tirer profit du revers subi lors du derby de Londres, face aux Gunners. "C'était lent contre Arsenal, il faut être rapide contre Manchester City. Il faut aussi être discipliné contre eux sur le plan défensif. Je veux donc beaucoup de discipline en défense et beaucoup de vitesse dans notre jeu en attaque" a-t-il expliqué samedi en conférence de presse.

Les hommes de Lampard, qui n’ont remporté qu’un seul de leurs cinq derniers matches de Premier League, traversent une mauvaise passe. En cas de victoire face à Manchester City, les Blues pourraient débuter 2021 de la meilleure des manières en s’imposant enfin face à un "gros" et en retrouvant une dynamique digne de leurs ambitions. Que ce soit au niveau comptable ou bien dans les têtes, ce potentiel succès ferait bien fou à Chelsea. Ce premier choc de 2021 a tout d’un tournant.

