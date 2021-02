Gareth Bale et le football, c'est bientôt fini ? Ça y ressemble, selon son agent. Alors que Cristiano Ronaldo ou Zlatan Ibrahimovic repoussent l'âge de la retraite et semblent ne pas ressentir les poids des années, le Gallois songerait lui déjà à raccrocher ses crampons. A 31 ans. "Il approche de la fin de sa carrière", a reconnu son agent Jonathan Barnet lors du "Financial Times Business of Football Summit", une série de conférences en ligne sur le football organisées par le quotidien de la City.

Cela ne surprendra pas forcément grand monde. Plus passionné par le golf que le monde du football depuis des années maintenant, Gareth Bale n'est plus que l'ombre du joueur génial que le Real Madrid avait rêvé comme successeur de Cristiano Ronaldo. Devenu indésirable à la Maison Blanche où Zinédine Zidane ne comptait plus sur lui, l'international gallois n'a pas vu sa situation s'améliorer avec son prêt à Tottenham.

Gareth Bale and Jose Mourinho shake hands, Manchester City v Tottenham Hotspur, Premier League, Etihad Stadium, Manchester, February 13, 2021 Crédit: Getty Images

Il a remporté à l'étranger plus de titres que n'importe quel joueur britannique

Il joue certes un petit peu plus. Mais son total de 16 matches dont seulement sept en Premier League avec seulement deux titularisation est bien maigre et illustre encore son déclin. "Il faudrait demander cela à Mourinho", a répondu M. Barnet qui était interrogé sur les raisons du faible temps de jeu. Avant de prendre la défense de son protégé : "Il a remporté à l'étranger plus de titres que n'importe quel joueur britannique", a-t-il lancé avant d'ajouter : "Il a très bien réussi financièrement et il a gagné assez d'argent pour le reste de sa vie. Il a très bon style de vie".

Difficile de lui donner tort. Pour son style de vie. Mais aussi sur sa carrière au Real déjà. Même si son passage chez les Merengue n'a pas été à la hauteur de toutes les attentes, la star galloise a tout gagné en sept saisons en Espagne : deux Liga, une Copa del Rey, trois Supercoupes d'Europe, quatre Mondiaux des clubs et surtout quatre Ligue des champions. Bale a en plus souvent joué un rôle dans ces sacres, n'en déplaisent aux mauvaises langues. Reste à savoir quand il voudra vraiment se retirer alors qu'il est encore engagé avec le Real Madrid jusqu'en 2022. Et si le Real cherche un moyen de se soulager de son salaire, Bale a toujours laissé entendre qu'il comptait bien aller au bout de ce juteux contrat.

