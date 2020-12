Gérard Houllier est entré en symbiose avec Liverpool bien avant de s'asseoir sur le banc des Reds. En tant qu’étudiant, le Français, qui est mort lundi à 73 ans, avait passé une année à enseigner au lycée d'Alsop. Goodison Park n'était qu'à 350 mètres de son lieu de travail mais le jeune homme était déjà attiré par Anfield. Everton gagna le titre durant cette période-là mais Houllier était déjà fasciné par le Kop. En septembre 1969, alors qu'il découvrait le stade, il ne pouvait imaginer qu'un jour son visage serait sur des drapeaux agités par les supporters de Liverpool. Ou même qu'il apporterait autant de joie dans ce stade.

"Gérard Houllier était un guide autant qu'un père spirituel..."

Sa success story est improbable. L'homme est passé d'enseignant à manager de grands clubs. Tout est parti du Touquet, de ce côté-ci de la Manche. Tout est allé très vite, aussi. Le PSG, l'équipe de France... et puis Liverpool. De l'autre côté du Channel, Arsène Wenger avait déjà commencé à transformer Arsenal et, aussi, le jeu proposé en Angleterre. Liverpool avait besoin d'une même injection d'idées et de flair gaulois. Souci : les Reds avaient déjà un manager.

Roy Evans était aux manettes. Le Scouser avait déjà passé près de trois décennies à Anfield avant d’obtenir ce poste. Il était admiré et respecté, également. En deux mots : Evans ne pouvait pas être viré. En 1998, Gérard Houllier avait donc été nommé co-manager de Liverpool. De parité, il n'y eut guère. Houllier savait qui était aux commandes et ne l'a jamais caché. Après cinq mois étranges, Evans est parti. La cassure avec la tradition de la "Boot Room" de Bill Shankly était quasiment officialisée. Dire que l'arrivée de Gérard Houllier a été accompagnée de scepticisme n'est pas un vain mot. Mais le changement était nécessaire.

L'approche d'Houllier fut différente et tout le monde n'aima pas ses méthodes. Il a découvert un club embourbé dans une autre époque et une vision du professionnalisme quelque peu dépassée. Il fallait inculquer à tout le monde un nouveau sens de la discipline. Le résultat se fit rapidement sentir. Et la saison 2000/2001 ne ressembla à aucune autre. L'équipe a gagné la Coupe de la Ligue, la Coupe d'Angleterre et la Coupe de l'UEFA, après une soirée inoubliable à Dortmund. Une victoire face à Alaves 5-4, avec un but en or et une nuit de folie. Ce n'était pas encore un grand Liverpool mais cette équipe avait développé un talent certain pour la gagne.

Le meilleur exemple ? La finale de la Coupe d'Angleterre face à Arsenal. Les Gunners ont longtemps dominé mais un doublé de Michael Owen dans les sept dernières minutes a offert le trophée aux Reds. Owen est l'un de ces jeunes joueurs qui ont émergé sous Houllier. On peut aussi, évidemment, parler de Steven Gerrard et de Jamie Carragher.

Avant la saison 2001/2002, Gérard Houllier nourrissait de grandes ambitions. Il parlait de gagner le titre de champion et regardait la Ligue des champions. Et puis, en octobre, à la mi-temps d'un match face à Leeds United, le Français avait été envoyé à l'hôpital pour une opération d'urgence, au cœur. Il fut sauvé, mais rien ne fut jamais comme avant. Houllier dut mettre le pied sur le frein. Il finit par quitter Liverpool. Rafa Benitez lui succéda et réalisa son rêve : gagner la Ligue des champions. On vit d'ailleurs Gérard Houllier à Istanbul, en ce jour de gloire. L'ancien manager avait posé les bases de ce succès.

Depuis son départ, Gérard Houllier n'a jamais été oublié. Sa place dans l’histoire a été réévaluée, après avoir été négligée. Il avait une compréhension profonde de la ville et, bien qu'il n'ait jamais eu peur de se faire des ennemis, il avait une grande compassion pour ceux qui l'entouraient. Quand il a quitté le club, il y avait des regrets des deux côtés mais peu de récriminations. Ceux qui ont travaillé avec lui ont répété inlassablement qu'il était un grand manager mais un homme encore plus grand.

Il a toujours aimé revenir sur les bords de la Mersey et son histoire d'amour avec la ville, commencée en 1960, n'a jamais cessé. Ce fut une histoire sportive inachevée. L'opération cardiaque qui lui a sauvé la vie est arrivée à un moment où il aurait dû atteindre son apogée professionnelle.

Mercredi, ils ne seront que 2000 à Anfield pour pleurer Gérard Houllier. A tenter de combler ce vide. Lorsque l’équipe de Jurgen Klopp a mis fin à 30 ans de disette au printemps dernier, une période d’introspection a accompagné les célébrations. La réflexion sur ces trois décennies a mis en avant les pensées de Houllier. Il mérite d’être classé parmi les plus grandes icônes de Liverpool. Il était le lien entre les époques et un défenseur de la ville. Les liens allaient au-delà du football.

Lorsque les tribunes seront à nouveau remplies, il y aura plus de drapeaux que jamais célébrant son héritage. Le plus grand hommage est le plus simple : Gérard Houllier, à jamais un membre du Kop. Il manque déjà à Liverpool.

