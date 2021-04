Fulham n'est plus seul sur le coup. Six mois après avoir obtenu le prêt sans option d'achat de Joachim Andersen, les Cottagers ne veulent plus lâcher le défenseur international danois, auteur d'une saison pleine et qui pourrait représenter un atout majeur dans la lutte pour le maintien en Premier League (ndlr : le club londonien est actuellement 18e à 3 points de Newcastle). Mais Fulham devra jouer des coudes : D'après The Telegraph , Manchester United, Tottenham et Leicester seraient également intéressés par le Lyonnais.