Jürgen Klopp dit toujours ce qu'il pense. Même quand son discours plaide en la faveur du club ennemi. Le manager de Liverpool, qui ne cesse de critiquer le rythme de matches imposé aux joueurs, est resté fidèle à sa ligne de conduite au moment d'évoquer le sprint infernal dans lequel est lancé Manchester United.

Lors de leur déplacement sur la pelouse de la Roma en demi-finale retour de Ligue Europa jeudi dernier, les Red Devils ont entamé une série de quatre matches en une semaine. Avec, pour boucler ce petit programme, un choc face aux Reds ce jeudi soir (21h15). Initialement prévue le 2 mai, cette affiche avait été reportée après l'envahissement d'Old Trafford par des supporters mancuniens pour protester contre la tentative de création de la Super Ligue.

Pour gérer cette situation, Ole Gunnar Solskjaer a donc dû faire des choix. Notamment en mettant au repos une grande partie de ses habituels titulaires pour le match face à Leicester, mardi soir. United s'est finalement incliné (1-2) . Ce qui n'a pas franchement fait les affaires de Liverpool, qui tente tant bien que mal d'accrocher un billet pour la prochaine Ligue des champions.

Aurais-je fait la même chose ? Bien sûr

Mais Klopp ne s'en est pas offusqué. Ni même étonné. "C'est la composition que j'attendais, a assuré le technicien allemand au sujet du onze aligné par Solskjaer face aux Foxes. Pas forcément dans le détail, mais je savais qu'il devait faire ces changements. Ils ont joué dimanche, mardi et jeudi. Je l'ai dit 500 fois, avec toutes les protestations à Manchester qui ont conduit à cette situation, jouer le dimanche, le mardi et le jeudi est un crime."

L'ancien entraîneur de Dortmund a de nouveau visé les organisateurs, comme il l'a déjà fait à plusieurs reprises pour dénoncer la surcharge du calendrier. "Ce n'est pas la faute d'Ole Gunnar Solskjaer et des joueurs, a-t-il insisté. Aurais-je fait la même chose ? Bien sûr. C'est ce qu'il faut faire. Nous sommes en fin de saison, United est allé en finale de la Ligue Europa et a donc disputé beaucoup de matches. Je ne suis pas celui qui établit le calendrier, mais j'ai cru comprendre, lorsque nous avons réfléchi à la manière dont cela pourrait fonctionner, que nous aurions pu organiser cela autrement." Voilà au moins un sujet sur lequel Reds et Red Devils sont d'accord.

