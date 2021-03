The Athletic annonçait que Je me suis réveillé, j'ai vu mon téléphone sonner de tous les côtés et jevoulais juste leur dire 'eh, je suis fatigué, j'ai joué hier, laissez-moi tranquille' (rires). Je ne regarde même pas ça", a déclaré Ibrahima Konaté à l'AFP. Lundi matin,annonçait que Liverpool était en passe d'attirer Ibrahima Konaté . Titulaire dimanche avec les Bleuets, le défenseur de Leipzig a réagi dans la foulée. "' (rires", a déclaré Ibrahima Konaté à l'

"Il y a eu des rumeurs avec tellement de clubs... Il ne faut pas se focaliser là-dessus. Là c'est l'Euro et après je rentre dans mon club", a-t-il ajouté. The Athletic a en effet évoqué des discussions avancées et un éventuel transfert estimé à 40 millions d'euros.

