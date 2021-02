L'avenir d'Olivier Giroud appelle toujours quelques spéculations. Mais cette fois, ce n'est pas forcément lié à son temps de jeu. L'attaquant des Bleus joue plus régulièrement à Chelsea, où il a été titulaire lors des deux dernières sorties en Premier League. Cependant, un doute plane encore une fois. Car en juin prochain, l'ancien meilleur buteur de la L1 avec Montpellier est en fin de contrat. "Il est trop tôt pour prendre ces décisions", a prévenu Thomas Tuchel cité par le Daily Mail.

Débarqué cet hiver sur le banc du club londonien à la place de Frank Lampard, l'ancien coach du PSG ne ferme aucune porte. Et veut se laisser du temps pour prendre le pouls de son effectif. "Nous avons besoin de plus de temps pour mieux connaître le groupe et tout le monde mérite plus de temps pour montrer sa valeur pour le groupe", a prévenu l'Allemand.

Il joue un rôle clef dans l'équipe

A 34 ans, Olivier Giroud va donc devoir attendre pour savoir s'il va poursuivre son aventure sur les bords de la Tamise une saison de plus. Ce n'est pas ça qui devrait le perturber alors qu'il a l'Euro dans le viseur cet été avec l'équipe de France. Il a passé des moments plus flous à Londres. Et il a surtout déjà tapé dans l'œil de son nouvel entraîneur. "Ce que je peux dire, c'est que jusqu'à présent, je suis très heureux qu'il soit là", a lancé Tuchel, qui l'a titularisé trois fois en cinq matches de PL depuis son arrivée.

Comme cela avait déjà été le cas pour Lampard qui se montrait élogieux en conférence de presse sans forcément lui redonner la même confiance à l'heure de faire ses onze de départ, Giroud a séduit l'entraîneur de Chelsea par son état d'esprit et son impact. "Il est l'un des meilleurs attaquants de surface, il est physiquement fort, il a une première touche incroyable. Il est très, très fort là-dessus, comme il l'est de la tête. Il a fait un match incroyable contre Newcastle, il est très positif à l'entraînement, très impressionnant, et en ce moment, il joue un rôle clef dans l'équipe", a salué Tuchel. De quoi ne pas trop s'inquiéter pour l’avenir de Giroud.

