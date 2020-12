Avec déjà sept points de retard sur le leader, Liverpool, Chelsea vient d'enchaîner trois défaites en quatre rencontres. Alors que les Blues n'arrivent pas à convaincre sur le plan du jeu, l'avenir de Frank Lampard poserait question, d'autant plus que le calendrier de Chelsea ne s'annonce pas simple : réceptions d'Aston Villa et Manchester City (ce lundi et le 3 janvier) et déplacement à Leicester (19 janvier). Ainsi, le nom de Thomas Tuchel circulerait du côté des dirigeants des Blues selon les informations de Bild.