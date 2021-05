Les Reds s'y attendaient, et l'ont joué subtilement. Après le premier report de la rencontre Manchester United-Liverpool en Premier League suite à l'intrusion de supporters dans l'enceinte d'Old Trafford, les champions d'Angleterre en titre ont anticipé que leur bus allait de nouveau subir des complications par les fans des Red Devils, et ça n'a pas manqué

Cependant cette fois, la formation de Jürgen Klopp l'a joué finement, puisque le bus bloqué par les fans mancuniens, rouge, officiel et aux couleurs du club, était en réalité un leurre. Les joueurs sont arrivés au stade dans des cars bien plus discrets, et par un itinéraire différent, ce que n'a pas manqué de repérer un journaliste de The Athletic.

La rencontre a donc pu se tenir à l'heure, et les fans comme la plupart des observateurs ont été bien trompés. Un piège subtilement tendu en coulisses, et combiné au final par une belle victoire des Reds sur le terrain (2-4) . Toujours candidat à une qualification en Ligue des champions, Liverpool a su faire preuve de malice et d'anticipation. À la Britannique !

