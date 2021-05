Le calme, Olivier Giroud le retrouvera certainement plus tard. Pour l'heure, l'attaquant français est pressé. Après avoir remporté la Ligue des champions avec Chelsea, samedi dernier, le voilà en passe de rejoindre le rassemblement des Bleus en vue du début de l'Euro. Mais en parallèle, le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France a un avenir à régler. Et à décider. En fin de contrat, il aurait plusieurs propositions sur la table, dont une en particulier selon Sky Sports UK.

Un joker de luxe ?

D'après la chaîne britannique, Giroud intéresserait en effet l'AC Milan, qualifié en Ligue des champions après sept ans de disette. En quête d'un renfort offensif, notamment après le départ de Mario Mandzukic (fin de contrat) et la saison tronquée par les blessures de Zlatan Ibrahimovic, le club lombard viserait un renfort d'expérience devant. Même si, selon les médias italiens, l'arrivée d'un autre buteur, mais plutôt jeune, n'est pas à exclure en plus de celle de Giroud.

"Pourquoi y aurait-il un problème Benzema sinon avec Giroud ?"

Du côté de Sky Sports UK, on assure que les discussions sont avancées entre les deux parties. "Un rendez-vous entre l'entourage du joueur et les dirigeants milanais est à venir", annonce de son côté Sky Italia. Tout semble donc en bonne voie pour la venue du Français en Lombardie. Didier Deschamps, lui, aimerait certainement qu'elle se règle avant le 15 juin prochain et le premier match face à l'Allemagne.

