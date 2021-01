Les Foxes s’emparent du trône. Appliquée et réaliste, la formation de Brendan Rodgers a complètement dominé une triste équipe de Chelsea pour s’offrir sa douzième victoire de la saison grâce à des buts de Wilfred Ndidi et James Maddison inscrits en première période (2-0). Au classement, Leicester s’empare provisoirement de la première place du championnat anglais en attendant les rencontres des deux clubs de Manchester. De leur côté, les Blues, qui n’ont remporté qu’un seul de leurs cinq derniers matches, se voient relégues à une décevante huitième position.

Alors que l’on pouvait logiquement s’attendre à une confrontation acharnée, les Foxes, qui n’ont plus perdu depuis désormais six matches, ont rapidement éteint tout espoir que pouvait avoir Chelsea au coup d'envoi. Car dès la sixième minute, Albrighton a superbement trouvé Wilfred Ndidi d’une passe en retrait faisant suite à un corner venant de la gauche. Libre de tout marquage, le milieu nigérian a décoché une lourde frappe trompant la vigilance de Mendy avec l’aile du poteau gauche (1-0, 6e) pour inscrire son premier but de la saison.