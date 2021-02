La décision a été prise par le comité de compensation du football professionnel britannique, nous apprend The Guardian ce jeudi matin. Dans un premier temps, le club londonien recevra quelque 1,9 million d'euros. Le reste devra être réglé selon différentes clauses (signature d'un nouveau contrat, plus de 100 apparitions avec les Reds et d'éventuelles sélections avec les Three Lions). Au départ, Fulham espérait une compensation de près de 11,4 millions d'euros mais le club londonien a quand même "salué" cette décision.