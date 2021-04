Une chose est sûre : Jürgen Klopp n'a pas changé. En 2019, lors d'une interview pour le média allemand Kicker, le tacticien avait tenu des propos plus que clairs sur l'éventuelle création d'une Super Ligue. "J'espère que cette Super Ligue ne verra jamais le jour", avait tout simplement déclaré l'entraîneur de Liverpool. Ses voeux n'ont donc pas été excausés.

J'aime l'idée que West Ham puisse jouer en C1

Dans la nuit de dimanche à lundi, douze clubs européens, dont Liverpool, ont officialisé la création d'une Super Ligue. Depuis, de nombreuses personnalités et instances du ballon rond s'indignent publiquement de cette décision. Il manquait encore la prise de parole d'un entraîneur directement concerné par la création de cette nouvelle compétition continentale. Jürgen Klopp s'en est délecté lundi soir.

"J'ai la même opinion (que la majorité des observateurs, ndlr) sur cette Super Ligue", a affirmé Jürgen Klopp au micro de la BBC, quelques minutes avant la rencontre entre Leeds et Liverpool en Premier League. "Les gens ne sont pas contents et je ne suis pas impliqué (...) Mon objectif a toujours été de participer à la Ligue des champions. J'aime l'idée que West Ham puisse jouer en C1."

Je comprends la colère des fans

Mais Jürgen Klopp ne s'est pas arrêté là. "Les supporters et l'équipe sont ce qu'il y a de plus important au club. Et nous devons nous assurer que rien ne s'oppose à cela", a-t-il tenu à rappeler lundi. Avant de déplorer ce qu'induit la création de cette Super Ligue : "Je comprends la colère des fans (...) Je ne sais pas exactement pourquoi les 12 clubs l'ont fait. Mais... c'est toujours "plus de matches, plus de matches". Il s'agit d'argent, encore plus d'argent et rien d'autre." Pour Klopp, le message est clair. D'autres acteurs du ballon rond vont-ils le suivre ? Réponse dans les prochaines heures.

