Ça ne va pas mieux pour Chelsea. Battus par Arsenal et tenus en échec par Aston Villa, les Blues ont sombré à domicile contre Manchester City (1-3). Bien placé au classement il y a quelques semaines, Chelsea n’a empoché que quatre points lors des six derniers matches et recule dans la hiérarchie. Pendant que Chelsea s’enfonce, tout va bien pour les Citizens. Kevin De Bruyne et Phil Foden, un but et une passe décisive chacun, ont porté une équipe dont la prestation globale a fait forte impression.