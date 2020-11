Manchester City et Liverpool se quittent en bons termes. Dans le choc très attendu de cette 8e journée de Premier League, Citizens et Reds se sont neutralisés (1-1) au terme d’une rencontre scindée en deux actes bien distincts : très animé d’abord, complètement éteint ensuite. Gabriel Jesus a répondu à l’ouverture du score de Mohamed Salah alors que Kevin De Bruyne a manqué un penalty. La formation de Jürgen Klopp conserve ses cinq points d’avance sur celle de Pep Guardiola mais cède sa place de leader à Leicester, qui s’est imposé un peu plus tôt contre Wolverhampton (1-0).