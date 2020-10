Quatre jours après son succès à Marseille (3-0), Manchester City s’est imposé par le plus petite des marges sur la pelouse de Sheffield United. D’une magnifique frappe croisée à ras de terre de 25 mètres, c’est Kyle Walker qui a donné la victoire aux Citizens (28e). Emmenés par un Rayan Sterling souvent intenable, les hommes de Pep Guardiola ont largement dominé la première période. La seconde mi-temps a en revanche été beaucoup plus laborieuse et Sheffield aurait pu arracher le nul si Brewster n’avait pas gaspillé son face-à-face avec Ederson à la 70e minute. Lancé à pleine vitesse, l’attaquant anglais a tenté un piqué facilement repoussé par le gardien brésilien sorti à sa rencontre en haut de sa surface de réparation.

Quelques secondes avant, Lundstram a lui aussi manqué l’égalisation en ne cadrant pas son tir après un bon centre en retrait de Berge. Manchester City n’a pas eu d’occasions aussi nettes de doubler la mise. En seconde période, seul De Bruyne (55e) et Sterling (75e, 85e) se sont montrés dangereux. L’international anglais a été le Citizen le plus incisif avec une multitude d’accélérations dans son couloir gauche, surtout en première période. C’est d’ailleurs à l’issue d’une de ses percées, relayée par De Bruyne, que Walker a inscrit l’unique but du match d’une frappe limpide.

Des Citizens timorés

Formé à Sheffield United, l’arrière droit n’avait plus marqué depuis un an et un but déjà décisif contre Southampton (2-1) le 2 novembre 2019. Il a été l’une des rares satisfactions individuelles des Citizens avec Sterling et De Bruyne. A l’image de Torres, Mahrez et B.Silva, l’équipe de Guardiola a une nouvelle fois eu beaucoup de difficultés à mettre du rythme dans un match globalement peu engagé. L’arbitre, M.Oliver, n’a d’ailleurs pas distribué le moindre avertissement.

Au classement, Manchester City remonte à la septième place, à deux unités des co-leaders Everton, Liverpool et Wolverhampton, en attendant la suite de cette septième journée. Liverpool recevra West Ham ce samedi à 18h30 et Everton jouera dimanche à 15h sur la pelouse de Newcastle. Vendredi, Wolverhampton a battu Crystal Palace (2-0).

