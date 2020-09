Finalement, "se queda". Messi reste au FC Barcelone. Fin du mélodrame qui n'aura cependant pas duré trop longtemps. L'Argentin, qui doit encore une année de contrat à son club de toujours, ne portera donc pas un autre maillot en 2020/2021. Pour ce qui est de 2021/2022, rien n'est gravé dans le marbre. Parce que personne ne sait si le joueur prolongera avec le Barça. Et parce que Manchester City est prêt à retenter sa chance l'été prochain, alors que le joueur sera libre.

Manchester City tentera de nouveau d'attirer le sextuple Ballon d'Or dans ses filets. L'idée reste la même : lui offrir un contrat de trois ans avec le club du nord de l'Angleterre puis deux années à New York City, club satellite de City. Cela assurerait à la Pulga cinq années sous contrat et grassement rémunérées. A 33 ans, et même lorsqu'on s'appelle Messi, ça fait réfléchir.