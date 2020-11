On joue la 68e minute de jeu du côté d’Old Trafford. Alors que Manchester United et Arsenal se neutralisent, Hector Bellerin, lancé dans la surface mancunienne, s’écroule au contact d’un Paul Pogba en retard et un brin maladroit. Pierre-Emerick Aubameyang transforme le penalty, United ne revient pas et les Gunners s’offrent leur premier succès au théâtre des rêves depuis septembre 2006. Après un nul contre Chelsea il y a une semaine (0-0), la formation d’Ole Gunnar Solskjaer boucle un deuxième choc de rang sans succès.

Une éternité plus tard, Arsenal signe un gros coup à Old Trafford

Et la presse anglaise a trouvé ses coupables : "Fred et Paul Pogba mauvais contre Arsenal", titre le Manchester Evening News sur son site internet. "Il a échoué à faire face à l’intensité d’Arsenal et son jeu de passes fut souvent défaillant. Il a concédé un penalty de manière imbécile en faisant faute sur Bellerin", détaille le journal britannique au sujet du Français. Si les mots employés sont forts, difficile de contredire cette analyse sur le fond. D’ailleurs, Solskjaer a lui-même pointé du doigt le manque de maîtrise de son joueur. "Il faut rester debout. Le joueur se dirige vers la sortie de but et Paul sait que c’est un penalty facile à donner", a-t-il regretté au micro de Sky Sports.