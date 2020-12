Après l’égalisation de Marcus Rashford, Martial s’est enfin offert son premier but de la saison en championnat, mis sur orbite par une superbe passe en une touche de Pogba. Pendant que le premier faisait enfin trembler les filets, le second offrait sa première passe décisive, alors qu’il ne comptait qu’un but en neuf matches sur la scène nationale jusqu’ici. Les deux internationaux français se sont ensuite illustrés sur le troisième but mancunien : travail de la semelle, roulette et relance de la Pioche d’un côté du terrain, passe décisive plus ou moins volontaire de Martial pour Rashford de l’autre, et le break était fait.