Inoffensifs et menés à la pause par Aston Villa, les Red Devils ont dû s'employer pour l'emporter. Bruno Fernandes sur penalty, Greenwood d'un tir du gauche et Cavani d'une tête décroisée ont répondu à l'ouverture du score de Bertrand Traoré. Avec ce nouveau succès à l'extérieur, Manchester United sécurise sa 2e place. Manchester City, qui compte 10 points d'avance à 4 journées de la fin, devra patienter pour être officiellement sacré.

La Roma jeudi dernier, Aston Villa aujourd'hui, Leicester mardi puis Liverpool jeudi. Quatre rencontres en sept jours, un calendrier infernal en cette fin de saison pour les Red Devils. Et cela s'est senti en début de match, tant les Mancuniens ont été poussifs. Avec une équipe quasi-type, les coéquipiers de Paul Pogba se sont montrés timorés en première période. Face à un adversaire qui pouvait encore croire à l'Europe, ils se sont même fait piéger par Bertrand Traoré. Et de fort belle manière : après un contrôle orienté de grande classe, l'ancien Lyonnais a profité de la passivité de Lindelöf pour adresser une superbe frappe dans la lucarne d'Henderson (1-0, 24e).

United à réactions

Il a fallu attendre le second acte pour que les Mancuniens entrent véritablement dans la partie, bien aidés par un coup de pouce de Douglas Luiz. Auteur d'une faute évitable sur Pogba, le Brésilien a concédé un penalty transformé par Bruno Fernandes (1-1, 52e). Un de plus pour le Portugais, qui s'est offert son 27e but de la saison, le meilleur total pour un milieu de terrain d'un club anglais depuis Lampard en 2008-2009. Enfin lancés, les Red Devils ont doublé la mise quelques instants plus tard par Greenwood, d'une frappe du gauche au premier poteau (1-2, 56e).

Inquiétude autour de Maguire

Supérieurs à leur adversaire, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer se dirigeaient vers une victoire tranquille quand Harry Maguire est sorti, blessé (78e). Un vrai coup dur pour le capitaine mancunien, qui avait disputé l'intégralité des rencontres de Premier League depuis son arrivée. Désorientée par ce fait de jeu, la défense des Red Devils a souffert et aurait pu céder face aux assauts des Villans. Mais c'est sur un contre que Manchester United s'est définitivement mis à l'abri, grâce à l'homme du moment : Edinson Cavani. Rentré en cours de match, l'Uruguayen a repris un centre de Rashford d'une tête décroisée (1-3, 88e). Aston Villa a même fini à 10, après l'expulsion de son attaquant Watkins, averti une deuxième fois pour simulation (89e).

Avec ce 25e match d'affilée sans défaite à l'extérieur, United prend 6 points d'avance sur Chelsea et est quasiment assuré de disputer la prochaine Ligue des Champions. Aston Villa reste 11e et dit adieu à ses derniers espoirs d'Europe.

