Titulaire au coup d'envoi, Pogba réalisait jusque là une bonne prestation, tout comme son équipe qui menait 1-0 au moment de sa sortie, sur un but d'Edinson Cavani (24e). United a ajouté un second but quelques minutes après son remplacement par Fred, grâce à Bruno Fernandes (2-0, 45e). Mais les Red Devils ont ensuite vu Everton revenir et arracher le nul (3-3).