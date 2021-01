La défaite surprise de Manchester United face à Sheffield United (1-2), mercredi soir, a provoqué la colère des supporters mancuniens. Certains ont notamment dépassé la ligne jaune en proférant des insultes racistes en direction d'Anthony Martial et Alex Tuanzebe sur les réseaux sociaux. Quelques heures plus tard, les Red Devils ont "condamné fermement" ces actes et pointé du doigt des "idiots écervelés".