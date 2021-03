Une fois, pas deux. Après une saison marquée par les blessures qui touchent sa défense centrale (Van Dijk, Matip, Gomez...), Liverpool compte bien la renforcer l'été prochain pour ne plus en (re)vivre une similaire. Et visiblement, les Reds ont décidé de frapper un premier coup sans attendre l'ouverture du mercato estival. Ainsi, selon The Athletic, le jeune défenseur français Ibrahima Konaté va débarquer sur les bords de la Mersey.

Une visite médicale déjà passée ?

Premier League Têtes à l'entraînement : La Premier League publiera des directives la saison prochaine 26/03/2021 À 15:57

Selon le média, considéré comme très sérieux, les négociations sont très avancées entre Liverpool et Leipzig pour l'international Espoirs, titulaire avec les Bleuets dimanche soir contre la Russie à l'Euro U21. Concernant le montant du transfert, The Athletic explique que le club britannique va verser celui de la clause libératoire de l'ancien Sochalien : 40 millions d'euros.

De son côté, L'Equipe confirme ce possible transfert, mais parle d'une somme supérieur à celle évoquée par The Athletic. Autre précision : le joueur aurait passé sa visite médicale la semaine passée. En prévision de ce départ, en plus de celui de Dayot Upamecano au Bayern Munich, Leipzig a récemment annoncé la vue de Mohamed Simakan (Strasbourg).

Premier League Bale prévient le Real : "Mon projet, c'est d'y retourner" 23/03/2021 À 16:02