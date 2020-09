La carrière de Jules Koundé s'est drastiquement accélérée depuis quelques mois. Parti de Bordeaux l'été dernier, le défenseur central a littéralement explosé sous le maillot du FC Séville. Si bien que les plus grandes équipes du monde lui tournent désormais autour. On savait le Real Madrid intéressé par son profil. Mais il y a toujours une grande différence entre s'intéresser à un joueur et faire une offre pour se l'offrir.