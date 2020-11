Les deux revers d'une médaille. D'un coté le Bleu, de l'autre le Blue(s). Si Olivier Giroud s'est une nouvelle fois éclaté en équipe de France, le champion du monde va désormais retrouver Chelsea. Là où la musique n'est pas vraiment la même. Depuis le début de saison, l'attaquant français y a disputé six matches toutes compétitions confondues. Pour un bilan famélique : 154 minutes de jeu.

En vue de l'Euro 2021, Giroud va donc probablement devoir trouver une solution lors du prochain mercato hivernal. Michaël Manuello, son agent, a en tout cas ouvert la porte à un départ ce jeudi soir lors d'un entretien accordé à Footmercato. "De toute manière, à 34 ans, si la situation n'évolue pas à Chelsea, cette fois-ci, il n'y aura pas d'option (pour prolonger un an) sur le contrat d'Olivier, a-t-il expliqué. Donc il y aura une volonté d'aller prendre du plaisir et de jouer. L'année dernière, il y avait malgré tout une option. Là, c'est différent, d'autant que Chelsea a aussi pu recruter à la différence de la saison passée (...) On verra à partir de mi-décembre."