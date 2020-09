Le dicton "en football tout va très vite" colle parfaitement au destin d'Edouard Mendy. En 2015, l'ex-gardien de Cherbourg (ndlr : il a évolué en National) était au chômage avant que la réserve de l'OM ne lui tende la main. Cinq ans plus tard, le portier de 28 ans s'apprête à garder le but de Chelsea. Ce jeudi, les Blues, qui ne comptent plus sur Kepa Arrizabalaga, ont officialisé le transfert du désormais ex-Rennais pour environ 24 millions d'euros plus six de bonus, selon certaines sources proches du dossier.

Dans son communiqué annonçant l'arrivée d'Edouard Mendy, Chelsea évoque uniquement un "contrat de longue durée"."Je suis excité à l'idée de rejoindre Chelsea, a déclaré, pour sa part, l'ex-Rémois sur le site officiel des Blues. C'est un rêve pour moi de faire partie de ce magnifique effectif et de pouvoir travailler avec Frank Lampard. J'ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers. Je suis impatient de débuter sous mes nouvelles couleurs." "Dès que Petr Cech (ndlr : conseiller technique de Chelsea et ex-gardien des deux clubs) et la cellule de recrutement ont identifié Edouard comme le gardien le plus adapté pour renforcer notre équipe, nous avons tout fait pour le faire venir", a souligné Marina Granovskaia, la directrice exécutive de Chelsea.

Malgré la crise économique qui secoue le monde du football, Chelsea s'est montré hyper-actif cet été sur le marché des transferts : Hakim Ziyech (40 millions d'euros), Timo Werner (55 millions), Ben Chilwell (55 millions), Malang Sarr, Thiago Silva (libres) et Kai Havertz (80 millions plus 20 de bonus) ont rejoint les rangs du club londonien lors de ce mercato. Quatrièmes du dernier exercice de Premier League, les Blues de Frank Lampard ne cachent plus leurs ambitions.

