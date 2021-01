Alors que Paul Pogba retrouve sa place du côté de Manchester United, le milieu français semble contredire son agent Mino Raiola qui avait affirmé en décembre que le champion du monde était " malheureux " et qu'il devait " changer d'équipe ". A 27 ans, Pogba, qui aura encore un an de contrat à la fin de la saison, ne semble pas pressé de choisir.

"Tout le monde sait que j'ai encore un an et je vais discuter avec le club et on verra ce qui arrivera", a-t-il expliqué dans l'interview. "Je suis sous contrat, je suis ici et je prends du plaisir. Pour le moment, mon objectif, mon but est de gagner quelque chose. C'est tout ce à quoi je pense (...) le contrat n'a pas d'importance", a-t-il assuré. Son avenir reste donc encore à définir. A Manchester United ou ailleurs.