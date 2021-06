L'histoire entre Thomas Tuchel et Chelsea est tout récente, mais elle sera amenée à durer. Six jours après la victoire des Blues en Ligue des champions face à Manchester City (1-0), le technicien allemand, limogé par le PSG en décembre dernier, vient de prolonger son contrat avec le club londonien jusqu'en juin 2024. "Je suis reconnaissant et très heureux de faire partie de la famille Chelsea", a indiqué Thomas Tuchel sur le site officiel du quatrième de Premier League.

Ramener Chelsea dans les quatre premiers de Premier League était crucial

"J'attends les prochaines échéances avec impatience et ambition'', a ajouté le technicien de 47 ans. "Dès son arrivée en janvier, il s'est parfaitement intégré, a souligné la directrice exécutive des Blues, Marina Granovskai. Ramener Chelsea dans les quatre premiers de Premier League était crucial et le succès en Ligue des champions a couronné notre saison. Nous sommes donc heureux de prolonger le contrat de Thomas Tuchel pour deux années supplémentaires."

