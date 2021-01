On va revoir Mesut Özil sur un terrain de football. Enfin une bonne nouvelle dans cette année 2021 qui ressemble comme deux gouttes d’eau à sa devancière. Oui, l’Allemand est encore un joueur de football professionnel même si on avait eu tendance à l’oublier ces derniers mois. Tantôt sauveur de "Gunnerausaurus", tantôt community manager de luxe, le génial meneur avait presque fait oublier que son métier était de régaler.

Le terme est choisi à dessein : dans un football toujours plus intense, toujours plus physique, toujours plus exigeant, Özil reste à part. Un danseur de ballet dont la simple inspiration peut suffire à effacer quelques prestations ternes. Une oasis de poésie dans un football toujours plus mécanique. C’est bien connu, on pardonne toujours plus aux artistes.