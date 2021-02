Mike Dean avait reçu le soutien du Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), l'organisme qui forme et choisit les arbitres en Angleterre, et du directeur général de la Premier League, Richard Masters, qui a dénoncé des faits "inexcusables" et a appelé les géants des réseaux sociaux à intervenir davantage contre les menaces en ligne. L'officiel de 52 ans avait demandé à être dispensé de ses fonctions le week-end dernier, mais il a déjà repris mercredi, en arbitrant le match du 5e tour de la FA Cup entre Leicester et Brighton (1-0).