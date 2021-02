"Paul est vraiment un joueur important pour nous et nous ne prendrons aucun risque, a renchéri Ole Gunnar Solskjaer. Il était pourtant de retour en forme." L'ancien joueur de la Juventus devrait donc manquer les 16e de finale aller et retour de Ligue Europa face à la Real Sociedad les 18 et 25 février. L'incertitude demeure quant à sa présence pour les deux chocs prévus contre Chelsea et Manchester City le 28 février et le 6 mars.