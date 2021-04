Les deux hommes ne travaillent plus ensemble, mais la tension demeure. Deux ans et demi après le départ du Special One José Mourinho de Manchester United, Paul Pogba n'a pas oublié sa relation fluctuante avec le Portugais. Dans un entretien pour Sky Sports, l'international français a été interrogé sur les différences entre Mourinho et Solskjaer en terme de coaching, et le numéro 6 des Red Devils n'a pas été tendre avec son ancien entraîneur.

"Ce que j’ai maintenant avec Ole est différent, il n’irait pas contre les joueurs, a répondu Paul Pogba, feignant un peine un tacle pour le technicien portugais. Peut-être qu’Ole ne les alignerait pas, mais ce n'est pas comme s'il les mettait de côté, comme s'ils n'existaient plus. Voilà la différence entre Mourinho et Ole". Le milieu de terrain, capitaine avec son club en Ligue Europa ce jeudi, est aussi revenu plus en détail sur sa collaboration avec l'actuel technicien de Tottenham.

Paul Pogba a de meilleures relations avec son entraîneur actuel, Ole Gunnar Solskjaer. Crédit: AFP

J’avais une bonne relation avec Mourinho, tout le monde le voyait. Et du jour au lendemain, je ne sais pas ce qu’il s’est passé, a avoué Pogba. C’est étrange ce qui m’est arrivé avec Mourinho. Je ne peux pas l’expliquer, parce que même moi je ne le comprends pas". Des déclarations qui ne manqueront pas de faire parler un peu plus du Français, quelques jours après , a avoué Pogba.". Des déclarations qui ne manqueront pas de faire parler un peu plus du Français, quelques jours après l'annonce d'une série réalisée par Amazon sur sa vie , le "Pogmentary".

